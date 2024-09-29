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Нассурдин Имавов — Брендан Аллен: смотреть трансляцию боя UFC Fight Night 243

Нассурдин Имавов проведет поединок против Брендана Аллена на UFC Fight Night 243
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Нассурдин Имавов.
Фото Global Look Press

Уроженец Дагестана Нассурдин Имавов проведет поединок против американца Брендана Аллена на турнире UFC Fight Night 243 в ночь с 28 на 29 сентября. Вечер смешанных единоборств пройдет на арене Accor Arena в Париже (Франция). Начало боя — в 00.00 по московскому времени.

Трансляцию турнира в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец», основной кард бесплатно будет доступен на телеканале «Матч ТВ». Также следить за Fight Night 243 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

29-летний Имавов в ММА провел 18 боев, в которых одержал 14 побед и потерпел четыре поражения. На счету 28-летнего Аллена — 24 победы и пять поражений.

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Брендан Аллен
Нассурдин Имавов
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