Уроженец Дагестана Нассурдин Имавов проведет поединок против американца Брендана Аллена на турнире UFC Fight Night 243 в ночь с 28 на 29 сентября. Вечер смешанных единоборств пройдет на арене Accor Arena в Париже (Франция). Начало боя — в 00.00 по московскому времени.

Трансляцию турнира в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец», основной кард бесплатно будет доступен на телеканале «Матч ТВ». Также следить за Fight Night 243 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

29-летний Имавов в ММА провел 18 боев, в которых одержал 14 побед и потерпел четыре поражения. На счету 28-летнего Аллена — 24 победы и пять поражений.

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