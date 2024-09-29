Нассурдин Имавов — Брендан Аллен: смотреть трансляцию боя UFC Fight Night 243
Нассурдин Имавов проведет поединок против Брендана Аллена на UFC Fight Night 243
Уроженец Дагестана Нассурдин Имавов проведет поединок против американца Брендана Аллена на турнире UFC Fight Night 243 в ночь с 28 на 29 сентября. Вечер смешанных единоборств пройдет на арене Accor Arena в Париже (Франция). Начало боя — в 00.00 по московскому времени.
Трансляцию турнира в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец», основной кард бесплатно будет доступен на телеканале «Матч ТВ». Также следить за Fight Night 243 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.
29-летний Имавов в ММА провел 18 боев, в которых одержал 14 побед и потерпел четыре поражения. На счету 28-летнего Аллена — 24 победы и пять поражений.
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