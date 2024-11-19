Российский боец Муслим Салихов проведет поединок против китайца Сонга Кенана в рамках турнира UFC Fight Night 248 в субботу, 23 ноября. Вечер ММА пройдет на спортивной арене «Galaxy Macau» в Макао (Китай). Начало боя — после 14.00 по московскому времени.

Трансляцию турнира в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец», основной кард будет доступен на «Матч ТВ» (с 14.00 мск). Также следить за UFC Fight Night 248 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

40-летний Салихов провел 25 боев, в которых одержал 20 побед (15 досрочно) и потерпел пять поражений. 34-летний Кинан в ММА имеет 22 победы (18 досрочно) и восемь поражений.

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