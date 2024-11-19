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Сегодня, 15:00

Петр Ян — Дейвисон Фигерейду: дата и место проведения боя UFC

Петр Ян и Дейвисон Фигерейду проведут поединок на турнире UFC Fight Night 248
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Петр Ян.
Фото Global Look Press

Российский боец Петр Ян и бразилец Дейвисон Фигерейду проведут поединок на турнире UFC Fight Night 248 в субботу, 23 ноября. Вечер смешанных единоборств состоится на арене Galaxy Macau в Макао (Китай). Основной кард стартует в 14.00 по московскому времени.

Трансляцию турнира в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец», основной кард будет доступен на «Матч ТВ». Также следить за UFC Fight Night 248 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

Рекорд 31-летнего россиянина в ММА 17-5. 36-летний бразильский боец имеет рекорд в смешанных единоборствах — 24-3-1.

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Петр Ян
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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