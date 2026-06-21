Муртазали Магомедов Киргизии и армянин Мелсик Багдасарян проведут поединок в полулегком весе на UFC Fight Night 279 в ночь с 20 на 21 июня. Вечер смешанных единоборств состоится на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало боя Магомедов — Багдасарян — около 03.00 по московскому времени.

Трансляцию турнира UFC Fight Night 279 можно будет посмотреть на платформе UFC Fight Pass (по платной подписке). В России предварительный кард покажет телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. С 5.00 мск трансляцию основного карда будет вести телеканал «Матч ТВ». Ретрансляция федерального телеэфира будет доступна на платформах «Кинопоиск» и Okko.

ММА UFC: Багдасарян — Магомедов

Результат боя Магомедов — Багдасарян и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

26-летний Муртазали Магомедов имеет профессиональный рекорд 10 побед и 0 поражений. 34-летний Мелсик Багдасарян в ММА одержал 8 побед и потерпел 3 поражения.