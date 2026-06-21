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Пэдди Пимблетт готов отказаться от титульного боя ради поединка с Илией Топурией

Сергей Филин

Бывший претендент на звание временного чемпиона UFC в легкой весовой категории англичанин Пэдди Пимблетт готов отказаться от титульного боя ради поединка с испанцем грузинского происхождения Илией Топурией.

25 января 2026 года Пимблетт проиграл американцу Джастину Гейджи единогласным решением судей в бою за титул временного чемпиона на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе, США.

15 июня 37-летний Гейджи нанес первое поражение в карьере 29-летнему Топурии в главном бою турнира UFC в Белом доме, и завоевал чемпионский титул.

Джастин Гейджи.Гейджи разнес Топурию на глазах у Трампа! Американец лишил Илию пояса UFC

«Готов ли я отказаться от титульника ради боя с Топурией? Отлично, вперед! Я надеюсь нокаутировать Бенуа Сен-Дени за два раунда, а затем снова выйти в октагон до конца года. Хотя сомневаюсь, что Топурия будет готов. Если ему понадобятся операции на лице, он не будет драться до следующего года», — цитирует Пимблетта The Independent.

12 июля 31-летний англичанин встретится с французом Бенуа Сэн-Дени на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе. В случае победы Пимблетт сможет претендовать на титульный бой.

ММА UFC: Сэн-Дени — Пимблетт

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Бенуа Сэн-Дени
Джастин Гейджи
Илия Топурия
Пэдди Пимблетт
UFC
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