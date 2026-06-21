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Шара Буллет: кто следующий соперник на UFC

Шара Буллет проведет бой в среднем весе против Мишела Перейры на UFC Fight Night 280 27 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов.
Фото Global Look Press

Российский боец Шара Буллет проведет бой в среднем весе против бразильца Мишела Перейры на турнире UFC Fight Night 280 в субботу, 27 июня. Вечер ММА состоится на «Национальной гимнастической арене» в Баку (Азербайджан). Начало боя Буллет — Перейа — около 20.30 по московскому времени.

ММА UFC: Перейра — Магомедов

В прямом эфире трансляцию турнира UFC Fight Night 280 в России покажут платформе UFC Fight Pass (по платной подписке), телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию главных событий UFC Fight Night 280. Результат боя Буллет — Перейра и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

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Мишел Перейра
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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