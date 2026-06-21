Шара Буллет: кто следующий соперник на UFC

Шара Буллет проведет бой в среднем весе против Мишела Перейры на UFC Fight Night 280 27 июня

Российский боец Шара Буллет проведет бой в среднем весе против бразильца Мишела Перейры на турнире UFC Fight Night 280 в субботу, 27 июня. Вечер ММА состоится на «Национальной гимнастической арене» в Баку (Азербайджан). Начало боя Буллет — Перейа — около 20.30 по московскому времени.

ММА UFC: Перейра — Магомедов

В прямом эфире трансляцию турнира UFC Fight Night 280 в России покажут платформе UFC Fight Pass (по платной подписке), телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию главных событий UFC Fight Night 280. Результат боя Буллет — Перейра и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.