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Мухаммад Мокаев — Манель Кейпе: дата боя UFC 304 — когда и где пройдет турнир

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Мухаммад Мокаев.
Фото Global Look Press

Шестой номер рейтинга наилегчайшего веса (до 57 кг), британский боец Мухаммад Мокаев проведет бой против против представителя Анголы Манеля Капе в ночь с 27 на 28 июля на турнире UFC 304. Поединок состоится в рамках предварительного карда UFC 304 на арене Co-op Live в Манчестере, Англия, и ориентировочно начнется в 04:00 по московскому времени.

В России турнир в полном объеме можно смотреть на телеканале «Матч! Боец» и на официальной платформе продакшена UFC Fight Pass. Поединки основного карда бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

23-летний Мокаев является уроженцем Дагестана. В последнем поединке, который проходил в марте 2024 года на турнире UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе (Невада, США), Мокаев единогласным судейским решением одержал победу над американцем Алексом Пересом. В активе британского бойца 12 побед в 12 боях (6 из них — в UFC).

30 летний Капе в последнем бою победил бразильца Фелипе дос Сантоса. Бой состоялся в сентябре 2023 года на турнире UFC 293 в Сиднее (Австралия). На счету ангольца 17 побед при шести поражениях.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров

Мухаммад Мокаев
UFC
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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