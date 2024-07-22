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Сегодня, 06:30

Том Аспиналл — Кертис Блейдс: дата боя UFC 304 — когда и где пройдет турнир

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Том Аспиналл.
Фото Global Look Press

Временный чемпион UFC в тяжелой весовой категории британец Том Аспиналл

проведет бой против против против американца Кертиса Блэйдса в ночь с 27 на 28 июля на турнире UFC 304. Поединок состоится в рамках основного карда на арене Co-op Live в Манчестере, Англия, и ориентировочно начнется в 04:00 по московскому времени. Бой станет соглавным событием вечера ММА.

Аспиналл (14-3) — временный чемпион UFC в тяжелом весе. В последний раз он дрался в ноябре прошлого года, когда нокаутировал Сергея Павловича. Блейдс (18-4) в марте досрочно победил Жаилтона Алмейду.

Первый поединок между бойцами состоялся в июле-2022. Аспиналл проиграл техническим нокаутом, получив травму колена на 15-й секунде первого раунда.

В России турнир в полном объеме можно смотреть на телеканале «Матч! Боец» и на официальной платформе продакшена UFC Fight Pass. Поединки основного карда бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров

Кертис Блейдс
Том Аспиналл
UFC
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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