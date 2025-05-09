Мухаммад и Маддалена чуть не подрались во время битвы взглядов перед UFC 315

Действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад и австралиец Джек Делла Маддалена провели битву взглядов перед турниров UFC 315.

На стердауне спортсмены едва не подрались, их остановил глава промоушена Дана Уайт, а также бойцов придерживали охранники.

Турнир UFC 315 пройдут в ночь на 11 мая в Монреале (Канада). Бой Мухаммад — Маддалена является главным событием вечера.

На счету 36-летнего Мухаммада 24 победы, 3 поражения и 1 поединок был признан несостоявшимся. 28-летний Маддалена одержал 17 побед и 2 раза проиграл.