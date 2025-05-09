Бокс/ММА
9 мая, 10:30

Дана Уайт подтвердил, что Топурия проведет бой с Махачевым или Оливейрой на турнире UFC 317

Руслан Минаев

Президент UFC Дана Уайт назвал будущего соперника экс-чемпиона организации в полулегком весе Илии Топурии. Поединок состоится на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе в ночь на 29 июня.

«Топурия подерется с Махачевым или Оливейрой? Да, сейчас очень много движения, но да это довольно точно», — сказал Уайт на пресс-конференции.

По информации MMA Fighting, Махачев может провести бой с австралийцем Джеком Делла Маддаленой в случае его победы над чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом. Однако, если победит американец, Махачев встретится с Топурией.

Валентина Шевченко.Бой, определяющий будущее Махачева, и возвращение Шевченко. Чего ждать от турнира UFC 315
Илия Топурия
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
Дана Уайт
UFC
ММА
