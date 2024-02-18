Евлоев обратился к Топурии: «Я иду за тобой и заберу у тебя этот пояс»
Евлоев отреагировал на победу Топурии над Волкановски
Непобежденный российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев отреагировал на победу Илии Топурии над Алексом Волкановски.
«Мои поздравления новому чемпиону. Я иду за тобой и заберу у тебя этот пояс», — написал Евлоев в соцсетях.
Топурия нокаутировал Волкановски во втором раунде и стал новым чемпионом UFC в полулегком весе.
На счету Топурии 15 побед и 0 поражений, у Евлоева — 18 побед и 0 поражений.
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