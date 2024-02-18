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Сегодня, 12:10

Илия Топурия назвал условие для боя с Мовсаром Евлоевым

Давид Хачатрян
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Новый чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия (15-0) заявил, что пятый номер рейтинга в полулегком весе Мовсар Евлоев (18-0) сперва должен победить досрочно, прежде чем они подерутся в октагоне.

«Мовсар — хороший для меня соперник. Я бы с удовольствием с ним подрался, но у этого парня было в UFC восемь боев, и все дошли до решения судей, — сказал Топурия на пресс-конференции UFC. — У него ноль сабмишнов, ноль нокаутов, из восьми боев четыре победы — раздельным решением. Чувак, ты серьезно? Ему нужно кого-нибудь финишировать. Может быть он сможет финишировать своего отца, я не знаю. Ему нужно кого-то финишировать. У него неплохой рекорд, он непобедим, но он никого не победил досрочно».

Евлоев в прошлом бою победил Арнольда Аллена (19-3) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канаде.

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