Умар Нурмагомедов бросил вызов Двалишвили: «Белая папаха против черной!»

12-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (16-0) поздравил второго номера рейтинга Мераба Двалишвили (17-4) с победой над бывшим двойным чемпионом Генри Сехудо (16-4).

«Мераб, мои поздравления! Ты заслуживаешь боя за титул. Предполагаю, что ты станешь чемпионом. Белая папаха против черной в конце года», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Нурмагомедов подерется с дебютантом Бекзатом Алмахановым (14-1) 2 марта на UFC Fight Night 238 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Двалишвили одолел Сехудо единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.