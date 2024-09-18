Евлоев обратился к Стерлингу: «Я заставлю тебя заплатить за все, что ты сказал»

Шестой номер рейтинга UFC в полулегком весе Мовсар Евлоев (18-0) заявил, что экс-чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (24-4) поплатится за все, что сказал в его адрес.

«Привет, Алджо. Я вижу, что ты теперь в алкогольном бизнесе, надеюсь, ты появишься 5 октября, я уже в Юте. Я заставлю тебя заплатить за все, что ты сказал», — написал Евлоев в соцсети X.

Евлоев и Стерлинг подерутся 5 октября на UFC 307 в Delta Center в Юте, США.