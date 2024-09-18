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О'Мэлли предстоит операция на бедре в октябре

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (18-2) получил травму бедра 10 недель назад, однако не стал сниматься с боя с чемпионом в легчайшем весе Мерабом Двалишвили (18-4).

«Мне предстоит операция 3 октября. Я травмировал левое бедро. Это единственная причина, по которой я буду отсутствовать так долго. На операцию выделено пару месяцев, а потом еще пару месяцев восстановления. Может быть, я буду отсутствовать шесть-восемь месяцев», — сказал О'Мэлли стримеру Адину Россу.

Мераб Двалишвили (18-4) победил О'Мэлли единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом в легчайшем весе. Бой состоялся 15 сентября на Noche UFC в «Сфере» в Парадайсе, США.

Мераб Двалишвили
Шон О`Мэлли
UFC
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