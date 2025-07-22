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22 июля 2025, 21:40

Мовсар Евлоев: дата боя и кто соперник на турнире UFC в июле

Мовсар Евлоев не выступит на турнире UFC в ОАЭ 26 июля
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Россиянин Мовсар Евлоев должен был провести бой с американцем Аароном Пико в соглавном событии турнира UFC Fight Night в субботу, 26 июля. Бойцы выступают в полулегком весе.

Вечер смешанных единоборств будет проходить на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Евлоев выбыл из турнира по неназванным причинам, его бой с Пико отменен.

Евлоев провел 19 поединков в профессиональных ММА, одержав победу в каждом из них. В декабре 2024 года Мовсар победил Алджэмейна Стерлинга единогласным решением судей.

Пико дебютирует в UFC. В его профессиональном рекорде — 13 побед и четыре поражения.

Результаты UFC Fight Night можно отслеживать в ленте новостей UFC на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре.

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Аарон Пико
Мовсар Евлоев
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