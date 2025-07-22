Саид Нурмагомедов: дата боя и кто соперник на турнире UFC в июле

Россиянин Саид Нурмагомедов встретится с американцем Брайсом Митчелом на турнире UFC Fight Night в субботу, 26 июля. Главный кард турнира, который будет проходить на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ), начнется в 22.00 по московскому времени.

Результаты турнира по смешанным единоборствам можно отслеживать в ленте новостей UFC на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре.

В прямом эфире основной кард покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

Брайс Митчелл одержал 17 побед и потерпел четыре поражения в профессиональных ММА, у Саида Нурмагомедова — 18 побед и четыре поражения в профессиональном рекорде.