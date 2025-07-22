Источник: Аспиналл проведет титульный бой с Ганом 25 октября в Абу-Даби

Стал известен соперник чемпиона UFC в тяжелом весе Тома Аспиналла.

По информации Red Corner MMA, британец проведет первую защиту пояса против француза Сирила Гана. Поединок состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ). В этот же вечер запланирован бой российского тяжеловеса Александра Волкова против бразильца Жаилтона Алмейды.

32-летний Аспиналл владел титулом временного чемпиона UFC. Британец стал полноценным чемпионом организации 21 июня после того, как Джон Джонс завершил карьеру.

На счету Аспиналла 15 побед и 3 поражения. 35-летний Ган за карьеру одержал 13 побед и потерпел 2 поражения.