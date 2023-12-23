Молдавский боец UFC Спивак рассказал, почему выходит на бои под Надежду Кадышеву

Молдавский тяжеловес UFC Сергей Спивак рассказал, почему выходит на бои под песню Надежды Кадышевой «Широка река».

«Очень нравится эта песня! Менять не собираюсь. Выбрал спокойную песню, чтобы хладнокровно настроиться на бой. Мне не нужны какие-то яркие эмоции. Наоборот — нужно успокоиться, и я стараюсь расслабиться, чтобы все получилось», — сказал Спивак «СЭ».

На счету 28-летнего Спивака 16 побед и 4 поражения. В последнем поединке Сергей техническим нокаутом уступил Сирилу Гану. Бой проходил в сентябре на турнире UFC Fight Night 226 в Париже.