Павлович считает, что у Немкова есть все шансы в бою с Нганну

Экс-претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе, россиянин Сергей Павлович высказался о возможном поединке Фрэнсиса Нганну с Вадимом Немковым.

«Считаю, что подписание Нганну — большой плюс для бойцов PFL и Bellator. Ребята будут больше пахать и расти, чтобы бросить вызов такому состоявшемуся чемпиону. Выиграть у него — хороший стимул для любого бойца. Мог ли с ним подраться Вадим Немков? А почему нет, если он себя чувствует готовым. У него все шансы», — приводит слова Павловича MMA.Metaratings.ru.

37-летний Нганну провел 20 боев в ММА, одержал 17 побед (11 — нокаутом), потерпел 3 поражения. 32-летний Немков победил в 17 поединках (10 — нокаутом), в 2 боях проиграл (1 — нокаутом).