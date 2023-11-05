Менеджер Махачева рассказал, кто будет следующим соперником бойца

Менеджер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева Али Абдель-Азиз назвал следующего соперника бойца.

«Чарльз Оливейра вообще не заслужил этот бой. Джастин Гэтжи — следующий», — написал Абдель-Азиз в соцсети.

Махачев и Оливейра должны были провести реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Однако бразилец получил травму, и его заменил австралиец Александр Волкановски.

Первый поединок между Махачевым и Оливейрой прошел 22 октября 2022 года. Тогда победу во втором раунде одержал российский боец. Всего на счету 32-летнего россиянина 25 побед и 1 поражение в ММА.