Тренер Хавьер Мендес рассказал, когда Хабиб может вернуться в ММА

Известный ММА-тренер Хавьер Мендес рассказал, когда легендарный боец UFC Хабиб Нурмагомедов может вернуться к тренерской деятельности.

Он отметил, что на данный момент Хабиб планирует уделить время своей семье.

«Я думаю, когда дети Хабиба вырастут и начнут заниматься единоборствами, он вернется в ММА. Но когда это будет, никто не знает. Но если Хабиб вернется, то все получат потрясающего тренера и потрясающего человека, который может помочь им», — заявил Мендес в интервью Red Corner MMA.

Россиянин завершил профессиональную карьеру осенью 2020 года в возрасте 32 лет. Он провел 29 поединков, одержав 19 досрочных побед и не потерпев ни одного поражения.

Нурмагомедов провел три защиты пояса чемпиона UFC в легком весе, который он завоевал в апреле 2018 года, и возглавил рейтинг лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории после победы над Джастином Гейджи в октябре 2020-го.