Тактаров считает, что Фахретдинов неправильно построил бой против дос Сантоса

Победитель UFC 6 Олег Тактаров оценил выступление россиянина Рината Фахретдинова на турнире UFC в Бразилии.

Его поединок с местным бойцом Элизеу Залески дос Сантосом завершился вничью.

«Тактически бой был построен неправильно. Первый раунд надо было работать вторым номером и начинать нагнетать уже в зависимости от ситуации. Я не могу узнать, как Ринат себя чувствует, а чувствовал он себя похоже, не лучшим образом. Если у самого выносливого бойца не осталось сил в конце, значит проблема в том, что они были отданы слишком рано. Ты никогда не выступал на этом континенте в Бразилии, значит надо быть чуть поосторожнее к самому себе прежде всего. По судейскому решению у меня нет возражений. Можно понять ничейный результат. Хотели, видимо, угодить местным», — цитирует Тактарова Metaratings.ru.

Всего на счету Фахретдинова в UFC три победы и одна ничья.