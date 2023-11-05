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Сегодня, 15:21

Тактаров считает, что Фахретдинов неправильно построил бой против дос Сантоса

Алина Савинова
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Победитель UFC 6 Олег Тактаров оценил выступление россиянина Рината Фахретдинова на турнире UFC в Бразилии.

Его поединок с местным бойцом Элизеу Залески дос Сантосом завершился вничью.

«Тактически бой был построен неправильно. Первый раунд надо было работать вторым номером и начинать нагнетать уже в зависимости от ситуации. Я не могу узнать, как Ринат себя чувствует, а чувствовал он себя похоже, не лучшим образом. Если у самого выносливого бойца не осталось сил в конце, значит проблема в том, что они были отданы слишком рано. Ты никогда не выступал на этом континенте в Бразилии, значит надо быть чуть поосторожнее к самому себе прежде всего. По судейскому решению у меня нет возражений. Можно понять ничейный результат. Хотели, видимо, угодить местным», — цитирует Тактарова Metaratings.ru.

Всего на счету Фахретдинова в UFC три победы и одна ничья.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/taktarov-fakhretdinov-nepravilno-postroil-boi-takticheski-i-slishkom-rano-otdal-vse-sily-302374/
Олег Тактаров
Ринат Фахретдинов
ММА
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