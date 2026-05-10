Менеджер Чимаева рассказал о состоянии бойца после поединка со Стриклендом

Менеджер российского бойца, представляющего ОАЭ, Хамзата Чимаева Махди Шаммас заявил, что спортсмен не имеет проблем со здоровьем после поражения от американца Шона Стрикленда.

В воскресенье, 10 мая, Чимаев раздельным решением судей проиграл сопернику в титульном поединке в среднем весе на турнире UFC 328 в Ньюарке (США). Позднее глава промоушена Дэйна Уайт на пресс-конференции рассказал, что Чимаев сообщил ему о переходе в полутяжелый вес.

«Хамзат в порядке. Скоро он вернется», — приводит ТАСС слова Шаммаса.

Чимаев потерпел первое поражение при 15 победах в ММА. Он завоевал титул в августе 2025 года в поединке с Дрикусом Дю Плесси из ЮАР на турнире UFC 319 и провел первую защиту чемпионского пояса.

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