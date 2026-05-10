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10 мая, 20:14

Менеджер Чимаева рассказал о состоянии бойца после поединка со Стриклендом

Алина Савинова

Менеджер российского бойца, представляющего ОАЭ, Хамзата Чимаева Махди Шаммас заявил, что спортсмен не имеет проблем со здоровьем после поражения от американца Шона Стрикленда.

В воскресенье, 10 мая, Чимаев раздельным решением судей проиграл сопернику в титульном поединке в среднем весе на турнире UFC 328 в Ньюарке (США). Позднее глава промоушена Дэйна Уайт на пресс-конференции рассказал, что Чимаев сообщил ему о переходе в полутяжелый вес.

«Хамзат в порядке. Скоро он вернется», — приводит ТАСС слова Шаммаса.

Чимаев потерпел первое поражение при 15 победах в ММА. Он завоевал титул в августе 2025 года в поединке с Дрикусом Дю Плесси из ЮАР на турнире UFC 319 и провел первую защиту чемпионского пояса.

Хамзат Чимаев и&nbsp;Шон Стрикленд.Чимаев сенсационно уступил Стрикленду! Дерзкий американец переиграл Хамзата в стойке

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Источник: ТАСС
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Хамзат Чимаев
Шон Стрикленд
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