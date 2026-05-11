UFC Аллен — Коста: полный кард, дата и время турнира
Турнир UFC Fight Night 276 пройдет в Лас-Вегасе (США) 17 мая
Турнир UFC Fight Night 276 пройдет в ночь с 16 на 17 мая. Вечер ММА состоится в спортивном комплексе «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу начнется с предварительного карда в 00.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 3.00 мск.
В главном событии состоится бой в полулегком весе между британцем Арнольдом Алленом и бразильцем Мелкизаэлой Костой.
Главный кард UFC Fight Night 276
- Арнольд Аллен — Мелкизаэл Коста
- Чхве Ту-хо — Даниэль Сантус
- Малкольм Уэллмейкер — Хуан Диас
- Модестас Букаускас — Родолфо Беллато
- Тимоти Куамба — Бенардо Сопай
Предварительный кард UFC Fight Night 276
- Туко Токкос — Иван Эрслан
- Трей Огден — Томми Гантт
- Кетлин Виейра — Жаклин Кавалканти
- Коди Брандейдж — Андре Петроски
- Аличе Арделян — Полиана Виана
- Даниэль Барес — Луис Гуруле
- Шон Бэннон — Николли Кальяри
- Николай Веретенников — Хаос Уильямс
Где смотреть трансляции UFC Fight Night 276
За результатами турнира можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).
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