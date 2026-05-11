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11 мая, 22:00

UFC Аллен — Коста: полный кард, дата и время турнира

Турнир UFC Fight Night 276 пройдет в Лас-Вегасе (США) 17 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Арнольд Аллен.
Фото Global Look Press

Турнир UFC Fight Night 276 пройдет в ночь с 16 на 17 мая. Вечер ММА состоится в спортивном комплексе «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу начнется с предварительного карда в 00.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 3.00 мск.

В главном событии состоится бой в полулегком весе между британцем Арнольдом Алленом и бразильцем Мелкизаэлой Костой.

Главный кард UFC Fight Night 276

  • Арнольд Аллен — Мелкизаэл Коста
  • Чхве Ту-хо — Даниэль Сантус
  • Малкольм Уэллмейкер — Хуан Диас
  • Модестас Букаускас — Родолфо Беллато
  • Тимоти Куамба — Бенардо Сопай

Предварительный кард UFC Fight Night 276

  • Туко Токкос — Иван Эрслан
  • Трей Огден — Томми Гантт
  • Кетлин Виейра — Жаклин Кавалканти
  • Коди Брандейдж — Андре Петроски
  • Аличе Арделян — Полиана Виана
  • Даниэль Барес — Луис Гуруле
  • Шон Бэннон — Николли Кальяри
  • Николай Веретенников — Хаос Уильямс

Где смотреть трансляции UFC Fight Night 276

За результатами турнира можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

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