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10 мая, 18:45

Хамзат Чимаев: статистика боев и рекорд после боя с Шоном Стриклендом

Хамзат Чимаев потерпел первое поражение в карьере
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Хамзат Чимаев (ОАЭ) провел титульный бой с американцем Шоном Стриклендом в среднем весе в ночь на воскресенье, 11 мая. Поединок продолжался все пять раундов и завершился победой Стрикленда раздельным решением судей (48:47, 48:47, 47:48).

Поражение стало для Хамзата первым в карьере. До этого боец провел 15 поединков в профессиональных ММА, одержав победу в каждом из них. Он стал чемпионом в августе 2025 году после победы над южноафриканцем Дрикусом Дю Плесси, но не провел ни одной успешной защиты.

Стрикленд одержал 31 победу и потерпел 7 поражений в профессиональных ММА. В сентябре 2023 года он впервые стал чемпионом в среднем весе, но не смог защитить титул, уступив Дю Плесси в январе 2024 года.

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Хамзат Чимаев
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