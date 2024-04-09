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Сегодня, 13:56

Майкл Биспинг назвал бойца, который может стать «американской версией Хабиба»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) считает, что 28-летний американский средневес Бо Никал (5-0) может повторить успех экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«У Бо Никала есть потенциал стать одним из величайших чемпионов, которых мы когда-либо видели, — американской версией Хамзата Чимаева, Ислама Махачева или Хабиба Нурмагомедова.

Когда ты достигаешь того уровня, который был у Бо Никала в борьбе, ты становишься особым бойцом. Бо Никал способен стать американским Хабибом Нурмагомедовым, и он отличный парень. Он феноменален. Он непобедим. UFC знают, какой ценный актив у них в руках», — сказал Биспинг в интервью MMA Fighting.

Никал подерется с Коди Брандейджем (10-5) на UFC 300, который состоится 13 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бо Никал
Микаэль Биспинг
Хабиб Нурмагомедов
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