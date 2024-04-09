UFC 300: дата и место проведения боев турнира

Турнир UFC 300 пройдет в ночь с 13 на 14 апреля на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США). Вечер смешанных единоборств начнется с прелимов в 03.00 по московскому времени, основной кард стартует в 05.00 мск.

В главном событии ивента Алекс Перейра проведет схватку с Джамалом Хиллом. В соглавном событии вечера в октагон выйдут Чжан Вэйли и Янь Сяонань.

Ранее сообщалось, что на юбилейном турнире состоится поединок между Марком Цукербергом и Илоном Маском. Однако предприниматели отказались от участия в UFC 300.

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