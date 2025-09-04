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Макгрегор призвал жителей Ирландии выдвинуть его на выборах в президенты

Алина Савинова

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор обратился к жителям Ирландии с просьбой связаться с местными властями и попросить их выдвинуть его кандидатуру на выборах президента страны.

Президентские выборы в Ирландии запланированы на 11 ноября 2025 года. С ноября 2011-го пост занимает Майкл Хиггинс.

«Граждане Ирландии, время для настоящих перемен настало! В качестве президента я не подпишу ни один законопроект, пока его не обсудит народ. Если вы хотите увидеть мое имя в бюллетене на выборах президента, я призываю вас сегодня связаться с вашими местными окружными советниками и попросить их выдвинуть мою кандидатуру», — написал Макгрегор в своих соцсетях.

В июле Макгрегору исполнилось 37 лет. За карьеру в ММА он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений. Также Макгрегор провел один бой в профессиональном боксе против Флойда Мейвезера, который завершился в пользу американца. Последний раз Макгрегор выходил в октагон 10 июля 2021 года — тогда ирландец проиграл техническим нокаутом Дастину Порье.

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Конор Макгрегор
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