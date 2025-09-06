Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

UFC Fight Night Имавов — Борральо: кард боев, время начала турнира, где смотреть трансляцию

Турнир UFC Fight Night с главным боем Имавов vs. Борральо пройдет 6 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Турнир UFC Fight Night 258 (также известный как UFC on ESPN+ 116) состоится в субботу, 6 сентября, в Париже (Франция) в спортивном комплексе «Аккор Арена».

Время начала боев турнире UFC Fight Night Имавов — Борральо

Начало боев предварительного карда — в 19.00 мск. Бои главного карда стартуют в 22.00 мск.

В главном событии вечера представляющий Францию дагестанец Нассурдин Имавов и бразилец Кайо Борральо проведут бой в среднем весе.

Соглавное событие — поединок в легком дивизионе между французом Бенуа Сен-Дени и бразильцем Маурисиу Руффи.

Нассурдин Имавов vs&nbsp;Кайо Борральо, Ринат Фахретдинов vs&nbsp;Андреас Густафссон.Основная информация о UFC Fight Night Имавов — Борральо: кард боев турнира, статистика бойцов, где смотреть трансляцию

Кард боев турнира UFC Fight Night Имавов — Борральо

Главный кард

  • Нассурдин Имавов (16-4) — Кайо Борральо (17-1-0-1)

  • Бенуа Сен-Дени (14-3) — Маурисио Руффи (12-1)

  • Модестас Букаускас (18-6) — Пол Крейг (17-9-1)

  • Боладжи Оки (10-2) — Мэйсон Джонс (12-2)

  • Аксель Сола (10-0-1) — Рис Макки (14-6-1)

  • Патрисио Питбуль (37-8) — Лосен Кейта (16-1)

Предварительный кард

  • Уилльямс Гомис (14-3) — Роберт Рухала (11-1)

  • Омар Си (11-1) — Брендсон Рибейро (17-8-0-1)

  • Марчин Тыбура (27-9) — Анте Делия (25-6)

  • Гарри Хардвик (14-4) — Кауе Фернандес (10-2)

  • Сэм Паттерсон (13-2-1) — Трей Уотерс (9-1)

  • Брэд Таварес (21-11) — Роберт Брыжек (17-6)

  • Андреас Густафссон (12-2) — Ринат Фахретдинов (23-1-1)

  • Шауна Бэннон (7-1) — Сэм Хьюз (10-6)

ММА UFC: Имавов — Борральо

Где смотреть UFC Fight Night Имавов — Борральо

Турнир UFC Fight Night 258 в прямом эфире и полном объеме покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе, при наличии подписки). Начало — в 19.00 мск.

Трансляцию также будут вести канал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно) и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне федерального телеэфира — с 21.00 мск.

Следить за последними новостями UFC, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на сайте «СЭ».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Бенуа Сэн-Дени
Кайо Борральо
Маурисио Руффи
Нассурдин Имавов
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Голодные игры начались. У мужчин новый фаворит в гонке за право представлять Россию на ЧМ
10 шайб до Гретцки, еще пять рекордов и последний шанс на чемпионство. Что ждать от Овечкина в сезоне НХЛ 2026/27
Чемпион сентября или новый фаворит? Скромный «Нефтехимик» — один из лидеров КХЛ
Популярное видео
Командир судна в Арктике — в подкасте Ксении Шойгу
Командир судна в Арктике — в подкасте Ксении Шойгу
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
В Казахстане недовольны «Барысом», Набоков отправлен в АХЛ
В Казахстане недовольны «Барысом», Набоков отправлен в АХЛ
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Сербия — Греция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Сербия — Греция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Хейс не потянул КХЛ. АКМ может сняться с ВХЛ и МХЛ
Хейс не потянул КХЛ. АКМ может сняться с ВХЛ и МХЛ
«Барыс» разгромил «Локомотив»
«Барыс» разгромил «Локомотив»
Что происходит с «Северсталью»? Россияне на предсезонке НХЛ
Что происходит с «Северсталью»? Россияне на предсезонке НХЛ
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Макгрегор призвал жителей Ирландии выдвинуть его на выборах в президенты

Ринат Фахретдинов — Андреас Густаффсон: трансляция боя UFC Fight Night начнется ориентировочно в 19.20 мск
Новости
RSS RSS
Все новости