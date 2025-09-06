UFC Fight Night Имавов — Борральо: кард боев, время начала турнира, где смотреть трансляцию

Турнир UFC Fight Night 258 (также известный как UFC on ESPN+ 116) состоится в субботу, 6 сентября, в Париже (Франция) в спортивном комплексе «Аккор Арена».

Время начала боев турнире UFC Fight Night Имавов — Борральо

Начало боев предварительного карда — в 19.00 мск. Бои главного карда стартуют в 22.00 мск.

В главном событии вечера представляющий Францию дагестанец Нассурдин Имавов и бразилец Кайо Борральо проведут бой в среднем весе.

Соглавное событие — поединок в легком дивизионе между французом Бенуа Сен-Дени и бразильцем Маурисиу Руффи.

Кард боев турнира UFC Fight Night Имавов — Борральо

Главный кард

Нассурдин Имавов (16-4) — Кайо Борральо (17-1-0-1)

Бенуа Сен-Дени (14-3) — Маурисио Руффи (12-1)

Модестас Букаускас (18-6) — Пол Крейг (17-9-1)

Боладжи Оки (10-2) — Мэйсон Джонс (12-2)

Аксель Сола (10-0-1) — Рис Макки (14-6-1)

Патрисио Питбуль (37-8) — Лосен Кейта (16-1)

Предварительный кард

Уилльямс Гомис (14-3) — Роберт Рухала (11-1)

Омар Си (11-1) — Брендсон Рибейро (17-8-0-1)

Марчин Тыбура (27-9) — Анте Делия (25-6)

Гарри Хардвик (14-4) — Кауе Фернандес (10-2)

Сэм Паттерсон (13-2-1) — Трей Уотерс (9-1)

Брэд Таварес (21-11) — Роберт Брыжек (17-6)

Андреас Густафссон (12-2) — Ринат Фахретдинов (23-1-1)

Шауна Бэннон (7-1) — Сэм Хьюз (10-6)

ММА UFC: Имавов — Борральо

Где смотреть UFC Fight Night Имавов — Борральо

Турнир UFC Fight Night 258 в прямом эфире и полном объеме покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе, при наличии подписки). Начало — в 19.00 мск.

Трансляцию также будут вести канал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно) и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне федерального телеэфира — с 21.00 мск.

Следить за последними новостями UFC, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на сайте «СЭ».