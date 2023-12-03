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Сегодня, 14:45

Махно удивлен, что кто-то считал Дариуша фаворитом в поединке с Царукяном

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец AMC Fight Nights Алексей Махно прокомментировал победу Армана Царукяна над Бенеилом Дариушем на турнире UFC on ESPN 52.

«У Дариуша не было ничего, чего бы он мог противопоставить Царукяну. Бенеил опасный соперник для Дена Хукера, который о борьбе читал в книжках или видел в кино. Меня удивило, что кто-то считал Дариуша фаворитом в поединке с Арманом», — приводит слова Махно MMA.Metaratings.ru.

3 декабря на турнире UFC в Техасе Царукян нокаутировал Бенеила Дариуша в первом раунде. Теперь на счету Армана 21 победа и три поражения. Махачев — действующий чемпион в легком весе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/makhno-menya-udivilo-chto-kto-to-schital-dariusha-favoritom-v-poedinke-s-carukyanom-311512/
Алексей Махно
Арман Царукян
ММА
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