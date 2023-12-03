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Дудакова рассказала, почему не выйдет на следующий бой под песню SHAMAN

Давид Хачатрян
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24-летняя россиянка Виктория Дудакова (8-0) заявила, что на следующий поединок в UFC выйдет под песню немецкой группы Rammstein. Об этом она сказала в интервью «Комсомольской правде».

— На следующий бой вы будете выходить под...

— Под Rammstein, как и всегда выхожу. Почему не под Shaman? Потому что у меня есть своя песня. Мы хотели сделать небольшой праздник, но меру тоже нужно знать. У меня есть трек, под который я выхожу с первого боя.

Дудакова победила американку Цзинь Ю Фрей (11-10) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Перед боем она выходила в октагон под песню SHAMAN «Я — русский».

Источник: kp.ru
Виктория Дудакова
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