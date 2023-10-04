Махачев раскритиковал Оливейру: «Он просто сдается»

Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) считает, что сможет без проблем побить экс-чемпиона в легком весе Чарльза Оливейру (34-9), если будет следовать плану.

«Тот бой напоминает ему, как он сдался, — сказал Махачев в интервью ESPN. — Когда он смотрит этот бой, он вспоминает все, что там произошло. Он пытался давить на меня, наносить удары, но когда у него нет вариантов, он просто сдается. Этот бой интересен людям, все хотят увидеть этот поединок снова. Но если я буду следовать плану, то смогу легко победить этого парня еще раз. Я верю в это».

Махачев и Оливейра проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.



