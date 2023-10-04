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Сегодня, 12:08

Грассо сломала руку в бою с Шевченко: «Операция прошла успешно»

Давид Хачатрян
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Чемпионка наилегчайшего женского дивизиона UFC Алекса Грассо (16-3) рассказала, что перенесла операцию на руке.

«В бою я сломала руку, мы привыкли, что боль нас ни в чем не останавливает, и хотя было больно, я не думала, что это серьезно, пока не захотела вернуться к тренировкам и не поняла, что рука все еще болит. Операция прошла успешно, спасибо большое доктору Арройо и доктору Зарате. Вы — ангелы! Я полностью доверяю свое здоровье в ваши руки. Я готова к этой трилогии!» — написала Грассо в соцсетях.

Грассо и Валентина Шевченко (22-4) не смогли выявить победителя, бой закончился вничью (48-47, 47-48, 47-47). Реванш состоялся 16 сентября на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе, США.

По правилам единоборств при ничьей пояс остается у действующего чемпиона.

Алекса Грассо
Валентина Шевченко
UFC
ММА
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