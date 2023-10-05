Махачев рассказал, что извлек из боя с Волкановски

Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) уверен, что опыт, полученный в бою с действующим чемпионом в полулегком весе Александром Волкановски (26-2), нельзя приобрести на тренировке или в тренировочном лагере.

«В первую очередь я получил большой опыт, — сказал Махачев в интервью ESPN MMA. — Все пять раундов были чрезвычайно тяжелыми. Я проверил, на что способен. Мое мнение: я не смог хорошо восстановиться после процедуры взвешивания. Это ключевой фактор, почему бой для меня был таким сложным. Как бы то ни было, я победил. Не важно, как я победил. Я много извлек из этого поединка, и это сделает меня еще более сильным. Это 100 процентов. Ты не сможешь получить этот опыт на тренировке или в тренировочном лагере.

Я много раз пересматривал этот бой, и я забрал четыре раунда. Я совершенно точно выиграл три раунда, но, по моему мнению, я забрал четыре раунда. Если у кого есть вопросы, просто пересмотрите бой».

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.