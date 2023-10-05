Колби Ковингтон: «Джон Джонс — истеричка. Я хочу раскрыть правду»

Второй номер рейтинга в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) расстроен, что не сможет выступить в одном турнире с экс-чемпионом в полутяжелом и действующим чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом (27-1) и соответственно принять участие в пресс-конференции.

«Я очень разочарован. У меня пропал из-за этого сон, — сказал Ковингтон в интервью Submission Radio. — Я просто хотел поговорить со своим старым приятелем. Я что, много прошу? Мы два года жили в одной комнате на двухъярусной кровати, и он предоставил мне нижнюю койку, потому что знал, что я лунатик.

Я просто хочу поговорить со своим старым приятелем, раскрыть правду, задать ему сложные вопросы, потому что журналисты будут задавать ему банальные и простые вопросы. Мне реально грустно, что фанаты лишились такого зрелища. Но что я могу сделать? Он поставил UFC ультиматум. Вероятно, он это делал, когда в очередной раз употреблял наркотики и хныкал, мямля: «Нет, только не это!» Не секрет, что он истеричка, и мы это видели, когда он сбил беременную женщину или избил свою жену в гостиничном номере. Он начал истерику и добился своего».

Джонс и Стипе Миочич (20-4) возглавят турнир UFC 295, который состоится 11 ноября на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Ковингтон подерется с Леоном Эдвардсом (21-3) в последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.