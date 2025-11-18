Бокс/ММА
Сегодня, 17:30

Махачев объяснил, почему хочет провести следующий бой с Усманом

Алина Савинова

Российский боец UFC Ислам Махачев считает, что у него нет конкурентов в полусреднем весе.

«В этом весе я могу победить так же легко [как Маддалену] любого соперника. Я чувствовал себя по-другому — так уверенно, такой силы и кардио у меня еще не было. Готов к любому вызову», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу UFC Eurasia.

Также он ответил, почему хочет провести следующий поединок с бывшим чемпионом UFC в категории до 77 кг нигерийцем Камару Усманом.

«Эти пацаны, которые победили на UFC 322 [Майкл Моралес и Карлос Пратес], для него тоже прогулка. Камару — один из самых сильных бойцов ММА и самое большое имя», — добавил россиянин.

Ислам Махачев и&nbsp;Андерсон Силва.Махачев повторил историческое достижение Андерсона Силвы. Чья победная серия значимее?

В ночь на 16 ноября 34-летний Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей на турнире UFC 322. Он завоевал пояс в полусреднем весе, став первым двойным чемпионом UFC из России. После этой победы Махачев вернулся на первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от веса.

Ислам Махачев
Камару Усман
  • ЗГ из БАНИ

    Да,этот бой будет хорош!Камару будь не на "коротком",Хамзата возможно бы и вальнул!Понятно,что это "если бы",но бой был близкий и Камару только начал расходится,лишние 2 раунда могли бы даже в том бою зарешать.

    18.11.2025

    • Тагир Уланбеков против Киоджи Хоригучи: дата боя на UFC Fight Night Царукян — Хукер

    Takayama

