Сегодня, 18:00

Абдул-Рахман Яхьяев против Рафаэля Серкейры: дата боя на UFC Fight Night Царукян — Хукер

Абдул-Рахман Яхьяев и Рафаэль Серкейра встретятся на UFC Fight Night
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Абдул-Рахман Яхьяев (Турция) и Рафаэль Серкейра (Бразилия), выступающие в полутяжелом весе, встретятся в предварительном карде турнира UFC Fight Night в субботу, 22 ноября. Бой пройдет в спорткомплексе «ABHA Arena» в Дохе (Катар), ориентировочное время начала — в 20.15 по московскому времени.

Результаты боев турнира UFC Fight Night можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

В прямом эфире поединок покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.

Яхьяев провел 7 поединков в профессиональных ММА, одержав победу в каждом из них. Боец дебютирует в UFC. В рекорде Серкейры 11 побед и 3 поражения. В предыдущем поединке он проиграл Джулиусу Уолкеру единогласным решением судей.

Раффаэль Серкейра
Абдул-Рахман Яхьяев
