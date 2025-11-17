Махачев повторил историческое достижение Андерсона Силвы. Чья победная серия значимее?

Серия из 16 побед подряд может отличаться по качеству.

Утром 16 ноября в Нью-Йорке состоялся турнир UFC 322, в главном событии которого Ислам Махачев единогласным решением судей победил Джека Делла Маддалену. После четырех защит пояса в 70 кг российский чемпион поднялся в полусредний вес, где сразу сразился за титул.

Благодаря победе в «Мэдисон-сквер-гарден» Махачев не только стал первым российским чемпионом UFC в двух дивизионах — он также повторил победную серию Андерсона Силвы, который выигрывал в рамках UFC 16 раз кряду. Теперь этот рекордный винстрик делят два бойца, но у Ислама есть отличный шанс стать единоличным лидером. Пока он этого не сделал, давайте разберемся, а чья же победная серия весомее и значимее?

Какие показатели будем сравнивать

Мы решили подойти с математико-статистической точки зрения, и первое, на что нужно обратить внимание — это оппозиция Махачева и Силвы. Здесь стоит банально сравнить их соперников: первого — с первым, а 16-го — с 16-м. Почему так? В идеальном ММА-мире уровень оппозиции должен повышаться с каждым следующим оппонентом, поэтому будет честным сравнивать соперников, подразумевая, что каждый последующий боец — это шаг наверх относительно предыдущего. Если на деле все оказывается иначе (а это точно произойдет), сравнение выиграет тот, кто на конкретном этапе карьеры бился с более сильным оппонентом.

Для понимания, чей уровень выше, надо отталкиваться от того, как эти бойцы выступали в UFC до рассматриваемых встреч с россиянином и бразильцем. То есть нужно сравнивать разницу их побед и поражений в промоушене. Но этого было бы недостаточно.

Стоит также понять, на каком этапе карьеры находился боец в момент поединка, а для этого нужно сравнить, как они выступали уже после боя с Махачевым или Силвой. Логично, что чем успешнее боец бился после поединков с рекордсменами, тем меньше вероятность, что он находился на спаде карьеры. При этом чемпионский статус поединков Махачева и Силвы учитывать смысла нет: Андерсон впервые побился за пояс уже во втором бою, а Махачев — только в 11-м. От этого победы Силвы более значимыми не становятся, поскольку сегодня путь к титульному бою в разы сложнее.

Третий пункт касается качества бойцов, которых побеждали оппоненты Махачева и Силвы. Часто спортсмены средней руки набивают рекорд на откровенно слабых оппонентах, благодаря чему и попадают в UFC. Если суммировать рекорды соперников тех, кто бился с Махачевым и Силвой, а затем сравнить их, картина будет относительно объективной.

Таким образом соперников Махачева и Силвы оцениваем, во-первых, по UFC-рекорду их оппонентов на момент боя, во-вторых, по ММА-рекорду поверженных ими бойцов после поединка и, в-третьих, по разнице побед и поражений всех, с кем соперники Ислама и Андерсона бились до тех пор, пока не добрались до них. За каждого «более сильного» соперника Махачев и Силва получат один балл, и сумма этих очков поможет определить, чья серия более весомая.

Но этого точно недостаточно, поэтому будут оценены и другие факторы, которые не менее важны в историческом срезе. По баллу получит тот, у кого в течение победной серии было больше побед над бывшими или действующими чемпионами, у чьих 16 поверженных соперников лучше баланс побед и поражений, тот, кто чаще побеждал досрочно, а также тот, кто за этот путь прервал большее число победных серий, состоящих минимум из 10 поединков. Начать же стоит именно с оппозиции.

Андерсон Силва. Фото Global Look Press

Сравнение первых 8 побед — близкая победа Силвы

Махачев начал победную серию с Криса Уэйда, которого одолел единогласным решением судей. Силва стартовал с другого Криса, Лебена, и закончил поединок на первой минуте. Уэйд — неплохой борец, но его рекорд в UFC до Махачева (4-1), а также уровень соперников (суммарный рекорд — 82-30) уступает Лебену (5-0, 118-36). Олдскульный боец уступил только по уровню выступлений после поединка с Пауком (7-9 против 12-7), а это значит, что по двум параметрам из трех лучше Лебен.

Второй поединок в серии Ислам провел против Ника Ленца и снова выиграл решением всех трех судей. Силва нокаутировал на тот момент действующего чемпиона Рича Франклина в первом же раунде. Разница в рекорде Ленца и Франклина до боя с рекордсменами одинакова — 11-4 против 7-0, поэтому отдадим преимущество тому, кто ни разу не проиграл, то есть Франклину, который к тому же и после боя с Силвой выступал лучше, чем Ленц — 7-5 против 3-4. Единственное, в чем Франклин уступил — это в уровне оппозиции, чей суммарный рекорд составляет 334-114 против 376-118 у соперника Махачева.

Третьим оппонентом Ислама Махачева был Глейсон Тибау, и россиянин вырубил известного бразильца за 57 секунд. Силва же во втором раунде финишировал Трэвиса Люттера, который непонятно как получил титульный поединок. Тибау, несомненно, уровнем выше Люттера, о чем говорят и рекорды до боя (16-10 против 1-3), и выступления после поединка (7-6 против 1-2), и суммарный уровень их соперников (484-130 против 190-70).

Следующим соперником Махачева был неприметный Кэйджен Джонсон, который подошел к бою с рекордом 4-1 в UFC, чем превзошел оппонента Силвы Нейта Маркуардта. Однако уровень оппозиции Нейта был намного выше (331-151 против 222-114), да и после поединка он проявил себя получше — 5-4 против 0-1.

После Джонсона российский чемпион побился с Арманом Царукяном, поединок закончился единогласным решением судей. Силва вновь сразился с Франклином и оформил нокаут во втором раунде. Для Армана поединок с Махачевым стал дебютным в UFC, так что рекорд Франклина получился намного лучше — 9-1 против 0-0. Зато после поединка их карьеры сложились сильно по-разному: уже Арман выдал 9-1, а Рич сподобился лишь на 5-4. Однако решающий балл все же за Франклином, так как его оппозиция оказалась более крепкой — 391-58 против 141-64. Пожалуй, это самый спорный итог из всех 16 сравнений — все-таки Царукян выглядит более универсальным бойцом.

Далее Ислам встретился с Дави Рамосом, а Силва — с Дэном Хендерсоном. Рамос превзошел Хендерсона по успешности выступлений в UFC до встречи с рекордсменом (4-1 против 0-1). Роскошные выступления Хендерсона в Pride мы не учитывали — все-таки речь идет именно о UFC. Несмотря на это, сравнение все равно не в пользу Рамоса: он уступил американцу и по выступлениям после боя (2-5 против 9-7), и по уровню оппозиции соперников (108-29 против 341-97).

После анализа первых шести оппонентов Махачев проигрывает Силве со счетом 1:5, но дальше уровень оппозиции Ислама стал расти быстрее. Дрю Добер превзошел Джеймса Ирвина и в рекорде UFC до боя (9-5 против 3-1), и в рекорде после (5-5 против 3-5), и в качестве оппозиции (377-168). А Тиаго Мойзес был лучше Патрика Коте в первом и третьем показателях (4-2 против 4-4, 197-69 против 166-57). Однако после поединка с чемпионами Коте смотрелся лучше — 10-6 против 4-4. Итоговый счет после сравнения первых восьми соперников — 5:3 в пользу Силвы.

Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена. Фото Global Look Press

Вторая половина рекордной серии — уверенная победа Махачева

Дэн Хукер справедливо лучше Талеса Лейтеса — он выигрывает это противостояние за счет рекорда в UFC до поединка (11-6 против 5-1) и оппозиции своих соперников (225-104 против 179-86), но уступает в том, что касается дальнейших выступлений (3-1 против 14-7). Джорнимен Бобби Грин, который когда-то согласился побиться с Махачевым на коротком уведомлении, терпит полный разгром в сравнении с соперником Силвы Форрестом Гриффином. Гриффин оказался лучше Грина в выступлениях и до поединка (7-3 против 10-7), и после (3-1 против 3-4), а также в уровне оппозиции (377-98 против 364-147).

В 11-м поединке в UFC Ислам встретился с Чарльзом Оливейрой, Андерсон на том этапе бился с Демианом Майей. Ду Бронкс выиграл в сравнении с другим бразильским джитсером за счет предыдущих выступлений в UFC (21-8 против 6-1) и суммарного рекорда оппозиции (602-163 против 153-52). Уступил Чарльз лишь в выступлениях после боя. Он после Махачева набил рекорд 3-2, а Майя после Силвы — 16-9.

Первую защиту Ислам провел против Алекса Волкановски, а Силва в 12-м поединке бился с Чейлом Сонненом. Австралиец оказался лучше Чейла, понятное дело, в выступлениях до Махачева/Силвы (12-0 против 5-2) и в поединках после (2-2 против 3-5). А вот суммарный рекорд выше у соперников Соннена — 604-139 против 333-97). Далее Силва встретился с Витором Белфортом, а Махачев вновь бился с Волкановски, но австралиец и в этот раз лучше соперника Паука — в рекорде перед поединком (13-1 против 8-4) и в уровне оппозиции (374-101 против 309-105). Рекорд Белфорта после Силвы оказался получше, чем у Алекса против Ислама — 7-5 против 1-1.

Третью защиту пояса Махачев провел против Дастина Порье, а Силва в 14-м победном поединке бился с Юсином Оками. Американец оказался лучше японца в прошлых выступлениях (22-7 против 10-2), но затем почти сразу завершил карьеру, так что статистика Оками после рассматриваемых поединков выглядит поинтереснее (12-9 против 0-1). Однако уровень оппозиции Порье сильно выше, чем у Оками — 473-132 против 372-149.

Последний в данный момент бой в легком весе Махачев провел против Ренато Мойкано, в то время как Силва дал реванш Чейлу Соннену. В этой паре американский трештокер выглядит предпочтительнее: он оказался хуже по прошлым боям в UFC (7-3 против 12-5), но лучше в последующих поединках (10-8 против 0-1) и по оппозиции (680-149 против 413-130).

Наконец, Джек Делла Маддалена у Махачева и Стефан Боннар у Силвы. Боннар точно не был сложнейшим соперником Андерсона, но и Маддалена не оказался таковым для россиянина. Однако Джек был намного лучше и до поединка (8-0 против 8-6), и даже после, хотя не провел еще ни одного боя (0-0 против 0-1). Уровень оппозиции Маддалены также выше, чем у Боннара — 179-47 против 188-69.

Таким образом мы получаем, что в результате этого сравнения Махачев выигрывает у Силвы со счетом 9:7. Если первая часть этой серии была весомее у Андерсона (5:3 в его пользу), то в оставшихся восьми поединках были лучше оппоненты Махачева (6:2 в пользу Ислама). Тот факт, что у Махачев бился с более серьезными соперниками именно на этом этапе, тоже говорит о том, что это сравнение он забирает справедливо.

Джек Делла Маддалена и Ислам Махачев. Фото Global Look Press

Количество финишей, чемпионских скальпов и прерванных винстриков

Можно было бы предположить, что раз Силва одержал почти в два раза больше титульных побед (11 против 6), то и число бывших неоспоримых чемпионов у него в соперниках будет выше. Но если Махачев побеждал Чарльза Оливейру, Алекса Волкановски (дважды) и Джека Деллу Маддалену, то чемпионские скальпы Силвы — это Рич Франклин (дважды), Форрест Гриффин и Витор Белфорт. 4:4 — ничья!

Важно оценить и разницу побед и поражений бойцов, которые уступили Махачеву и Силве в их сериях. Учитываются все поединки — и победные, и проигрышные, и ничейные, и даже признанные несостоявшимися, потому что здесь мы смотрим скорее на уровень оппонентов, через которых прошли бойцы перед встречей с россиянином и бразильцем. Суммарный рекорд соперников Махачева — 316-95, а оппонентов Силвы — 352-97. Разница побед и поражений лучше у оппонентов бразильца — «+255» против «+221», поэтому балл уходит Силве.

По числу досрочных побед предсказуемо и заслуженно побеждает Андерсон. Он финишировал соперников 14 раз в 16 поединках — это действительно выдающийся показатель. Андерсон довел до решения судей только поединки с Талесом Лейтесом и Демианом Майей. Махачев же выиграл досрочно 10 раз из 16, так что еще один балл забирает Андерсон.

Но Ислам больше преуспел в том, чтобы обрывать внушительные винстрики соперников. Махачев расправился с Чарльзом Оливейрой, который шел на серии из 10 побед в UFC, и с Алексом Волкановски, выигравшим 12 поединков кряду перед встречей с россиянином. Самая длительная победная серия, которую прервал Силва, принадлежит первому сопернику Андерсона в UFC, Крису Лебену, выигравшему шесть боев подряд. Махачев же только что одолел действующего чемпиона с винстриком из восьми боев.

Балл в пользу Махачева, но победа за Андерсоном Силвой — 2:1. Сложим этот результат с тем, что получилось после сравнения каждого отдельно взятого соперника, и получаем типичный для судейских карточек счет 10-9. Махачев не разгромил, но уверенно выиграл это противостояние, поэтому справедливо считать, что его рекордная серия побед повесомее, чем у Силвы, к тому же она пока не завершена. Сможет ли Ислам стать единоличным лидером, покажет уже следующий бой, но очевидно, что даже сейчас, когда он делит первое место с Силвой, это достижение историческое, и повторить его будет очень сложно.