Тагир Уланбеков и Киоджи Хоригучи встретятся на турнире UFC Fight Night

Тагир Уланбеков (Россия) и Киоджи Хоригучи (Япония) встретятся в предварительном карде турнира UFC Fight Night в субботу, 22 ноября. Бой пройдет в спорткомплексе «ABHA Arena» в Дохе (Катар), ориентировочное время начала — в 19.50 по московскому времени.

Результаты боев турнира UFC Fight Night можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

В прямом эфире поединок покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, канал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (платно).

Уланбеков одержал 17 побед и потерпел 2 поражения в профессиональных ММА. Рост бойца составляет 168 см, размах рук — 178 см. В рекорде Хоригучи 31 победа, 5 поражений и 1 несостоявшийся бой. Его рост и размах рук составляют 165 см.