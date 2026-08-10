Экс-чемпион UFC Кормье сделал выбор между Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился мнением о том, кто победил бы в бою между Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым.

«Хабиб или Махачев? Хабиб, всегда», — сказал Кормье в интервью на YouTube-канале ALG Global.

Рекорд Нурмагомедова в профессиональных ММА — 29 побед в 29 боях. Он завершил карьеру в 2020 году.

В ночь с 15 на 16 августа Махачев проведет титульный бой с ирландцем Иэном Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

Россиянин идет на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету 34-летнего чемпиона 28 побед и одно поражение в ММА. В активе 28-летнего Гэрри 17 побед при одном поражении.