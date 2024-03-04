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4 марта, 11:05

Магомедов прокомментировал предстоящий поединок Петра Яна с Сонгом Ядонгом

Виктория Кравченко
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Известный в российских ММА тренер и менеджер Магомед Магомедов рассказал об ожиданиях от предстоящего поединка Петра Яна с Сонгом Ядонгом.

«Жду от Петра борьбы, бокса и, конечно, победы. Сейчас для него это главное, чтобы он морально не сломался, выиграл и дошел до пояса. Он очень талантливый парень, который провел работу над ошибками и работает намного лучше, чем раньше, хотя в тренировки он вкладывался всегда. Думаю, он собрался морально и в плане тренировок, сделал изменения и внес в тренировочный процесс что-то новое. Он должен показать класс, как у него было всегда», — цитирует Магомедова MMA.Metaratings.ru.

10 марта на турнире UFC 299 в Майами российский боец легчайшего веса Петр Ян (16-5) встретится с китайцем Сонгом Ядонгом (21-7-1).

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/magomedov-dlya-petra-yana-vazhna-pobeda-chtoby-ne-slomatsya-moralno-340274/
Петр Ян
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