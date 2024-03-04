Армен Гулян: «Малыхин мог бы спокойно забрать пояс в UFC»

Спортивный директор бойцовской лиги «Наше Дело» Армен Гулян (9-0) предполагает, что тройной чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин (14-0) мог бы стать чемпионом UFC.

«Я рад его успехам, у него уже третий пояс. Он растет, все правильно делает. И я верю в то, что он мог бы спокойно забрать пояс в UFC. Кто к нему скептически относится в плане того, с кем он дерется, я скажу так: с основными топами в России он работал в зале или встречался под эгидой Союза MMA России, где очень хорошо себя показывал», — сказал Гулян «Вестнику MMA».

Малыхин победил Ренье де Риддера (16-2) 1 марта на One 166 в Лусаиле, Катаре, и стал тройным чемпионом лиги.