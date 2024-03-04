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4 марта, 13:31

Магомедов прокомментировал поражение Газиева от Розенстрайка

Виктория Кравченко
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Известный тренер и менеджер в российских ММА Магомед Магомедов прокомментировал поражение Шамиля Газиева от Жаирзиньо Розенстрайка.

«Не знаю, зачем Шамиль пропускал столько джебов? Я думал, он подвигается пару минут в первом раунде, переведет и в конце первого или второго раунда завершит бой добиванием или болевым. Борьба у него очень хорошая, а здесь я так и не понял, почему он опускал голову и столько пропускал. Весь бой он на него шел, а в конце раунда клинчевал и пытался переводить в партер. Это у него тоже получалось с трудом, хотя техника хорошая», — цитирует Магомедова MMA.Metaratings.ru.

3 марта на турнире UFC в Лас-Вегасе Жаирзиньо Розенстрайк (14-5) победил техническим нокаутом (отказ от продолжения боя) в четвертом раунде вице-чемпиона мира по ММА среди любителей, представителя Бахрейна Шамиля Газиева (12-1) и нанес ему первое поражение в профессиональной карьере.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/magomedov-ne-ponyal-zachem-gaziev-propuskal-stolko-dzhebov-vozmozhno-emu-slomali-nos-i-on-ne-videl-340308/
Магомед Магомедов
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