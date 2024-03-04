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4 марта, 13:54

Винисиус Оливейра: «Уверен, что смогу нокаутировать Умара Нурмагомедова в первом раунде»

Сергей Разин
корреспондент
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Бразильский боец легчайшего веса UFC Винисиус Оливейра поделился мнением о возможном поединке с россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Я бы хотел драться с Умаром Нурмагомедовым. Уверен, если я буду драться против Умара, для меня это будет легкий бой, потому что у него есть только борьба. Он попытается перевести меня вниз, но я усердно работаю над своей защитой. Я уверен, что смогу нокаутировать этого парня в первом раунде», — сказал Оливейра на пресс-конференции.

Нурмагомедов победил Бекзата Алмахана (14-2) единогласным решением судей (30-25, 30-26, 30-26). Бой состоялся 2 марта на UFC Fight Night 238 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Умар Нурмагомедов
UFC
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