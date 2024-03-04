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4 марта, 13:00

UFC 299: дата и время начала турнира — расписание боев и где смотреть трансляцию

UFC 299 состоится в Майами (США) в ночь на 10 марта 2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Петр Ян.
Фото Global Look Press

Турнир UFC 299 состоится в спортивном комплексе Kaseya Center в Майами (США) в ночь на 10 марта. В главном событии вечера ММА Шон О'Мэлли проведет поединок за чемпионский титул в легчайшем весе против Марлона Веры. В соглавном бою турнира Дастин Порье выйдет в октагон с Бенуа Сен-Дени. Мейнкард откроет бой россиянина Петра Яна против китайца Сонга Ядонга. Прелимы стартуют в 02.00 по московскому времени, а основной кард запланирован на 06.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию турнира. Видеотрансляцию в полном объеме можно посмотреть на телеканале «Матч! Боец», основной кард будет доступен на телеканале «Матч ТВ». Также следить за UFC 299 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Петр Ян
Шон О`Мэлли
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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