Турнир UFC 299 состоится в спортивном комплексе Kaseya Center в Майами (США) в ночь на 10 марта. В главном событии вечера ММА Шон О'Мэлли проведет поединок за чемпионский титул в легчайшем весе против Марлона Веры. В соглавном бою турнира Дастин Порье выйдет в октагон с Бенуа Сен-Дени. Мейнкард откроет бой россиянина Петра Яна против китайца Сонга Ядонга. Прелимы стартуют в 02.00 по московскому времени, а основной кард запланирован на 06.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию турнира. Видеотрансляцию в полном объеме можно посмотреть на телеканале «Матч! Боец», основной кард будет доступен на телеканале «Матч ТВ». Также следить за UFC 299 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

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