Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев проведет защиту пояса в бою с бразильцем Алексом Перейрой на турнире UFC 320 в ночь на 5 октября. Вечер ММА пройдет на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало — в 7.00 (5 октября) мск.

Первый бой соперников завершился победой российского бойца единогласным решением судей.

ММА UFC: Анкалаев — Перейра

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 320. Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами боев можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.

В прямом эфире поединок за чемпионский пояс покажут на онлайн-платформе UFC Fight Pass, телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ», сайте matchtv.ru и платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

На счету 33-летнего Анкалаева рекорд в ММА — 21-1-1-1. 38-летний Перейра в смешанных единоборствах провел 15 боев, в которых одержал 12 побед и потерпел три поражения.