UFC 320: трансляция боев турнира в прямом эфире

Турнир по смешанным единоборствам UFC 320 пройдет в спортивном комплексе «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 4 на 5 октября. Начало — в 1.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 5.00 мск.

Возглавит вечер титульный бой-реванш в полутяжелом весе между обладателем пояса россиянином Магомедом Анкалаевым и экс-чемпионом бразильцем Алексом Перейрой. Соглавное событие — поединок чемпион в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили и американца Кори Сэндхагена.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных боев UFC 320. Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами боев всех турниров можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.

В полном объеме UFC 320 покажут на платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru. С 4.05 мск трансляцию также запустит телеканал «Матч ТВ» (на ТВ и сайте — бесплатно), а вместе с ним — онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального телевещания).