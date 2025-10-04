Мераб Двалишвили из Грузии и американский боец Кори Сэндхаген проведут чемпионский бой в легчайшем весе на UFC 320 в ночь на 5 октября. Шоу состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало поединка Двалишвили — Сэндхаген — около 6.30 (5 октября) по московскому времени.

ММА UFC: Двалишвили — Сэндхаген

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 320. Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами боев можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.

В прямом эфире бой покажут на онлайн-платформе UFC Fight Pass, телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ», сайте matchtv.ru и платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

34-летний Двалишвили в смешанных единоборствах провел 24 боя, в которых одержал 20 побед и потерпел четыре поражения. На счету 33-летнего Сэндхагена рекорд в ММА — 18-5.