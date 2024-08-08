Крис Вайдман подерется с Эриком Андерсом 16 ноября на UFC 309

Экс-чемпион UFC в среднем весе Крис Вайдман (16-7) проведет следующий поединок против Эрика Андерса (16-8). Бой состоится 16 ноября на UFC 309 в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Вайдман прошлый бой выиграл у Бруно Силвы единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Поединок состоялся 30 марта на UFC on ESPN 54 в Атлантик-Сити, США.

Андерс в прошлом бою одолел Джейми Пикетта (13-11) единогласным решением судей (29-27, 29-28, 29-28). Бой состоялся 2 марта на UFC Fight Night 238 в Атлантик-Сити, США.